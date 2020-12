Material apreendido durante patrulhamento da PM, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Publicado 14/12/2020 09:48

Volta Redonda - Dois homens foram detidos, na tarde de domingo, dia 13, durante um patrulhamento da Polícia Militar em Volta Redonda. Eles estavam em um moto e não atenderam a solicitação de parada da PM.

De acordo com os agentes, os jovens jogaram fora uma sacola plástica no momento da fuga que aconteceu na Avenida das indústrias, no bairro Vila Mury. Um cerco foi montado e os suspeitos detidos no bairro Niterói. Logo após, os agentes conseguiram recuperar o material que havia sido descartado pelos suspeitos.

Dentro da sacola estavam: 410 pinos de cocaína, R$ 80 em espécie e um aparelho celular. A moto também foi apreendida. A ocorrência foi registrada na 93ª DP, Delegacia de Volta Redonda.