Emprego: ‘Na Hora’ tem vagas abertas em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 17:49

Volta Redonda - O município de Volta Redonda tem vagas de emprego disponíveis para a função de assistente de planejamento, auxiliar de cozinha, atendente e coordenador de restaurante. As oportunidades são oferecidas através do ‘Na Hora’ e do Sistema Nacional de Empregos (Sine).

Os candidatos para as vagas de assistente de planejamento devem possuir segundo grau completo e conhecimento de Excell e pacote Office. O contratado terá direito a vale-alimentação, vale-transporte e planos de saúde e odontológico. Interessados devem encaminhar currículo para selecao@youtilitydobrasil.com.br.

Já os candidatos a auxiliar de cozinha e atendente de restaurante precisam ter cursado o ensino fundamental e ter disponibilidade para realizar o treinamento fora do município, por conta da empresa. Não será exigida experiência na Carteira de Trabalho. O salário pago é o da categoria de bares e restaurantes, além dos benefícios de vale-transporte, ticket refeição, planos de saúde e odontológico, uniforme e cesta básica.

Para a vaga de coordenador de restaurante, os requisitos são: ensino superior completo (ou cursando) e disponibilidade para treinar fora do município por conta da empresa. O valor do salário é o da categoria de bares e restaurantes. Os benefícios são: vale-transporte, ticket refeição, planos de saúde e odontológico, uniforme e cesta básica.

A entrevista para as vagas de auxiliar de cozinha, atendente de restaurante e coordenador de restaurante será realizada no dia 4 de janeiro, às 10h, no posto do Sine, que fica na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, na sede do Na Hora.



O cadastro para as vagas deve ser feito através do aplicativo Sine Fácil, do Ministério da Economia. Através desse aplicativo, disponíveis para celulares Android e iPhone (iOS), os candidatos podem encontrar vagas de emprego de acordo com o seu perfil profissional. A plataforma gratuita é uma importante alternativa para ter acesso às vagas ofertadas, sem precisar sair de casa, de forma prática e rápida.

Para outras informações sobre vagas de emprego, os interessados podem ligar para o telefone do Na Hora: (24) 3346-6207 ou comparecer à unidade que fica na Avenida Antonio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.