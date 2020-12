Abrasel Sul Fluminense emite nota sobre o Decreto Municipal que amplia medidas restritivas em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 20:15 | Atualizado 14/12/2020 21:27

Volta Redonda - O Decreto Municipal 16.422/2020, divulgado nesta segunda-feira, dia 14, pela Prefeitura de Volta Redonda repercute na cidade. A Diretoria da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel Sul Fluminense informou que recebeu com surpresa as novas medidas restritivas que alteram o "modo operacional e comercial dos estabelecimentos do segmento de alimentação fora do lar".

Segundo a Abrasel, “tais medidas são extremamente nocivas para o funcionamento e prosseguimento das atividades de boa parte das empresas do setor, que ainda estão em processo de recuperação durante este longo período de restrições em função da Pandemia do novo coronavírus (covid-19) que assola o mundo todo no ano de 2020”, diz trecho da nota.

Publicidade

Ainda de acordo com a nota, a entidade afirma que respeita a decisão do Poder Público local, com o qual faz questão de manter uma relação de cordialidade e transparência, e neste sentido os seus diretores agendaram uma reunião para esta terça-feira, dia 15, com o Prefeito Samuca Silva, para expor as dificuldades do segmento, e buscarem um caminho que assegure o equilíbrio econômico e financeiro, evitando grandes perdas para as empresas e até mesmo encerramento de atividades de outras empresas.

“Destacamos que estamos conscientes, que a saúde está acima de tudo, e que devemos adotar novas regras operacionais e comerciais que assegure a saúde de todos – empresários, empregados, prestadores de serviços, fornecedores e dos nossos clientes, porém que se mantenha a SAÚDE DAS NOSSAS EMPRESAS, diz a nota assinada pelo Presidente da Abrasel Sul Fluminense, José Fardim.