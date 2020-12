Semana Nacional de Economia Solidária Divulgação

Publicado 14/12/2020 21:34 | Atualizado 14/12/2020 21:38

Volta Redonda - A programação online da Semana Nacional de Economia Solidária, promovida pela Rede Nacional de Gestores de Políticas Públicas em Economia Solidária, segue até a próxima sexta-feira, dia 18, e terá duas participações da Prefeitura de Volta Redonda. Entre elas, o lançamento do vídeo “A Economia Solidária em Volta Redonda (RJ)”, criado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), às 9h, de sexta-feira, dia 18.

A cidade também será representada na live “Gestoras Públicas da Economia Solidária e o Fortalecimento do Feminismo” na quinta-feira, dia 17, às 19h. Bárbara Cunha, que atua na Secretaria de Cultura e é uma das fundadoras do Fórum Municipal de Economia Solidária (Ecosol) foi convidada a participar. Ela ainda integra a Rede Nacional de Gestores de Políticas Públicas em Economia Solidária e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, representando a gestão pública.

Bárbara lembrou a importância de destacar os avanços alcançados pelo município de Volta Redonda neste cenário. “Em 2017, houve uma audiência pública sobre o tema; realizamos três festivais de economia solidária, em 2017, 2018 e 2019, na Biblioteca Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, com rodas de conversa, oficinas, seminários, artesanato, arte, culinária e outras atividades; além de duas feiras de agroecologia”, lembrou a gestora pública, que credita sua participação no cenário nacional de economia solidária aos progressos no setor em Volta Redonda.

Paralelamente à Semana Nacional de Economia Solidária, acontece a I Semana Estadual de Economia Solidária do Rio de Janeiro, também com programação online. Nesta terça-feira, dia 15, quando é comemorado o Dia Nacional de Economia Solidária, às 18h, será realizado o I Circuito Fluminense Virtual de Economia Solidária – Rio de Janeiro 2020.

Este evento conta com a participação de oito convidados, sendo seis de Volta Redonda, todos envolvidos com o tema. Além de Bárbara Cunha, vão debater a artesã Cristina Cruz; a educadora Popular da InTECSOL (Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de Economia Solidária do Médio Paraíba) da UFF (Universidade Federal Fluminense), Josinete Pinto; Gildete Silva, catadora de materiais recicláveis; Júlia Santos, artesã da panificação; e o mediador Luís Henrique Abegão, que coordena a InTECSOL/UFF. Também fazem parte da mesa de discussões a agricultora orgânica e agroecológica Evelyn Miranda, que é de Volta Redonda, mas atua em Barra do Piraí; e Memeia que é jongueira em Pinheiral.

O I Circuito Fluminense Virtual de Economia Solidária pode ser acompanhado pelas páginas https://www.facebook.com/semanaecosolrj e https://www.facebook.com/rededegestores.ecosol e ainda pelo canal no YouTube da Coordenação Estadual de Economia Solidária RJ.