Dados atualizados da covid-19, em Volta Redonda, nesta terça-feira, dia 15 Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 18:47

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda atualizou nesta terça-feira, dia 15, os dados sobre o coronavírus na cidade. Agora são 9.714 casos confirmados e 30.970 notificados como suspeitos.

De acordo com as informações divulgadas, a ocupação de leitos de UTI da rede municipal está em 20,5% e as mortes por conta da covid são 269. Ainda no município existem 7.900 curados.