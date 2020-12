Equipes de infraestrutura seguem cronograma de manutenção em Volta Redonda Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 15:46

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda segue com os serviços de manutenção na cidade. Na terça-feira, dia 15, as equipes atuaram em vários bairros, entre eles, Água Limpa e Vila Santa Cecília, realizando roçada, capina, retirada de entulhos e limpeza de vários pontos.

No Village Santa Helena, na Rua Dr. Francisco de Castro, as equipes fizeram capina mecânica. Os canteiros da cabeceira do Elevado Castelo Branco, na Ponte Alta, receberam o serviço de roçada.

Já no bairro Água Limpa, as equipes fizeram a retirada de entulho e limpeza geral na Rua Eloy Pereira Pimentel e nas proximidades do Túnel 20. Além disso, a SMI fez os atendimentos das demandas pontuais de vários outros locais da cidade.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, lembrou que diariamente as equipes cumprem cronograma definido no dia anterior ou conforme as prioridades.

“Manter a manutenção da cidade em dia é fundamental. A demanda é grande. Então nós demandamos as equipes conforme as prioridades, mas sem deixar de atender ninguém”, contou o secretário.