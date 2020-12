Por O Dia

Volta Redonda - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) emitiu uma recomendação ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), para a manutenção das 32 câmeras já existentes e a instalação de novas câmeras de monitoramento em pontos cegos/áreas de sombra do Centro de Socioeducação Irmã Asunción de la Gándara Ustara (CENSE), de Volta Redonda, no prazo de 90 dias. A recomendação foi feita na última segunda-feira, dia 14.

Segundo o MPRJ, o objetivo da medida é melhorar a fiscalização na unidade de cumprimento de medida socioeducativa de internação e destaca no texto, o histórico de notícias e ações ajuizadas, em razão de agressões físicas e psicológicas ocorridas dentro da referida unidade.

Na Recomendação, o Ministério Público aponta que a indicação dos pontos em que as novas câmeras deverão ser instaladas tem base na Informação Técnica nº 1.305/2020, de 19/11/2020, elaborada pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ), a partir da instauração do Inquérito Civil nº 03/2020.

Assim, analisa que para o aprimoramento do sistema de câmeras no local permitirá, por fim, a preservação dos direitos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, uma vez que a falta de monitoramento eficiente impede que os órgãos fiscalizadores da execução das medidas socioeducativas e os próprios destinatários do serviço exerçam um controle efetivo da legalidade dos atos praticados no centro socioeducativo, gerando o agravamento da incidência das práticas de maus tratos e até de tortura.

De acordo com o MPRJ, o Degase tem prazo de 30 dias para encaminhar ofício esclarecendo sobre os esforços para atendimento ou não das disposições da Recomendação, dispondo sobre as providências iniciais já adotadas, a fim de instruir o inquérito civil instaurado no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Volta Redonda. O não cumprimento da Recomendação, sem justificativas formais, levará ao ajuizamento das ações cíveis cabíveis, inclusive, para responsabilização por omissão, sem prejuízo da adoção de outras providências pertinentes.