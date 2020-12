Por O Dia

Publicado 17/12/2020 12:15

Volta Redonda - As fortes chuvas que atingiram Volta Redonda na quarta-feira, dia 16, causaram danos ao Zoológico Municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), o local estará aberto ao público, nesta quinta-feira, dia 17, a partir das 13h.



Segundo a administração do local, quatro árvores caíram, além do registro da queda de bambus e folhas. O lago existente no zoo transbordou.

Ainda de acordo com a secretaria, as equipes estão realizando a limpeza do local. Nenhum visitante ou animal ficaram feridos. O Zoológico de Volta Redonda fica aberto até às 16h30.