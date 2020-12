Sorteio dos 30 boxes vagos dos mercados populares de Volta Redonda aconteceu nesta quinta-feira, dia 17 Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 18:07 | Atualizado 17/12/2020 18:11

Volta Redonda - O sorteio dos 30 boxes disponíveis dos mercados populares de Volta Redonda aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 17, através de uma live transmitida nas redes sociais da prefeitura. Entre os boxes vagos estavam 22 no Aterrado; 07 na Amaral Peixoto; e 01 no Retiro. Desses boxes, 10% foram destinados a pessoas com deficiência, de acordo com a Lei número 5.419 de 2017.

Uma das contempladas foi Ludmila Maciel da Silva, moradora do bairro Belo Horizonte e deficiente auditiva. Ela recebeu um box na Avenida Amaral Peixoto para iniciar um negócio.

“Esse box servirá para que a Ludmila possa se desenvolver, crescer e obter sua independência, além de contribuir para a renda familiar. Vamos trabalhar com a venda de brinquedos. Estamos muito felizes. Num ano difícil como esse, estamos terminando com uma boa notícia”, disse emocionada Dona Aparecida Maciel, mãe de Ludmila.



No sorteio geral, quem foi contemplada com um box na Avenida Amaral Peixoto foi a moradora do bairro Água Limpa, Ana Paula Monteiro de Oliveira.



“Estou muito feliz por ter conseguido dessa vez. No outro sorteio eu também participei e não tinha sido contemplada. Quero montar um comércio de variedades. Terei objetos de utilidade, decoração e de uso pessoal”, contou.



De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, todos puderam participar de forma justa.

“Essa forma de disponibilizar os boxes, através de sorteio, foi muito democrática. Estamos fomentando o comércio da cidade e dando oportunidade para os pequenos comerciantes, num ano que foi muito difícil para todos. Fico feliz em fazer parte desse processo”, disse o secretário.

O prefeito Samuca Silva ressaltou que a distribuição dos boxes através de sorteio é um processo transparente e democrático.

“Implantamos essa forma de distribuir os boxes, através de sorteio, no nosso governo. Assim, além de movimentar a economia da cidade, estamos damos oportunidade para todos participarem de forma justa e igualitária”, disse o prefeito.