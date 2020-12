Saae- VR informa que chuvas afetam o abastecimento de água em Volta Redonda Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 18:22

Volta Redonda - O abastecimento de água em Volta Redonda está prejudicado devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), os reservatórios da cidade sofreram pela queda e falta de energia durante as chuvas desta quarta-feira, dia 16, e, com isso, bombearam com menos pressão a água para abastecer toda a cidade.

Na Estação de Tratamento de Água do Belmonte (ETA Belmonte), responsável pelo abastecimento da cidade, a redução foi de 50%. A quedas de energia foram notadas principalmente nas bombas dos bairros Eucaliptal, Jardim Ponte Alta, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur e no complexo do Vila Brasília, que ficaram com problema de abastecimento.

Também houve deslizamento e rompimentos de rede nos bairros Vila Rica e Nova Primavera. Ainda de acordo com o Saae-VR, além disso, as equipes fizeram duas manutenções na Avenida Beira Rio, antes das chuvas desta quarta-feira, o que contribuiu também para a queda nos níveis dos reservatórios.

O diretor presidente do Saae-VR, José Geraldo dos Santos, o Zeca, explicou que a autarquia está, desde quarta-feira, trabalhando para resolver o problema.

“As chuvas foram prejudiciais e acabamos sofrendo esse reflexo 24 e 48 horas depois. Hoje as bombas estão funcionando e algumas passando por manutenção decorrente das chuvas. Estamos em fase de recuperação do abastecimento, que acontece de forma gradual”, explicou.