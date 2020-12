Solenidade de diplomação dos vereadores eleitos é cancelada devido ao aumento de casos de covid-19 em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 12:05 | Atualizado 18/12/2020 12:21

Volta Redonda- A cerimônia de diplomação dos vereadores eleitos no dia 15 de novembro, em Volta Redonda que aconteceria no Plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, nesta sexta-feira, dia 18, foi cancelada. O motivo foi um ofício encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), pelo o presidente da Câmara Municipal, vereador Nilton Alves de Faria, o Neném (DEM), que solicitou a suspensão da cerimônia, devido ao aumento de casos da covid-19.

De acordo com a decisão do juiz da 131ª Zona Eleitoral, Alexandre Custódio Pontual, os diplomas serão entregues pelo próprio magistrado, na sede do Cartório no mesmo dia 18 de dezembro de 2020, obedecendo aos seguintes horários:

Publicidade

16:30 horas: PSC

16:45 horas: DEM - SD

17:00 horas: DC - PSB

17:15 horas: PT - PSD

17:30 horas: PP – PMB

17:45 horas: PL – PATRIOTA

18:00 horas: PTB – PSDB– REPUBLICANOS