Prefeitura de Volta Redonda trabalha na limpeza da cidade, após fortes chuvas Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 17:44

Volta Redonda – Após fortes chuvas que atingiram Volta Redonda nos últimos dias, equipes continuam com os trabalhos de limpeza das ruas da cidade. Nesta sexta-feira, dia 18, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) percorreram diversos bairros do município e realizaram roçadas, capina, manutenção, pintura e limpeza de bueiros e com apoio de caminhões e retroescavadeiras.

Nos bairros São Sebastião, Barreira Cravo e Santa Ria do Zarur as equipes estão realizando o serviço de roçada nos campos, quadras de esportes, canteiros e cabeceiras de ponte durante todo o dia. Já nos bairros Laranjal, Vila Santa Cecília, Jardim Normândia, Aterrado e Santo Agostinho as equipes estão fazendo capina, limpeza, além de manutenção e pintura no Estádio Sylvio Raulino de Oliveira, que fica no bairro Nossa senhora das Graças.

Ainda segundo as informações da SMI, nos bairros Volta Grande, Nossa Senhora das Graças, Aterrado, Três Poços e Siderville os serviços executados foram de capina, roçada e limpeza. Além dessas ações, as equipes estão percorrendo as praças dos bairros Nossa Senhora das Graças, São Luiz, Santa Cruz, Sessenta, Niterói, Monte Castelo, Conforto, São Sebastião, Jardim Amália, Vila Mury e também a Rodovia Sérgio Braga (próximo ao viaduto da Rua 207) para limpeza geral dos espaços.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, informou que as equipes estão intensificando os serviços neste período.

“Nós estamos realizando a limpeza em toda a cidade para minimizar os transtornos causados pelas fortes chuvas. Estamos limpando as entradas de bueiros e retirando as folhagens, barro e outros detritos que caíram por causa chuva”, disse o secretário.

Também de acordo com o prefeito Samuca Silva esse serviço é contínuo e que as equipes estão na rua diariamente.

“O governo municipal não mede esforços para manter a cidade limpa e organizada. Estamos reforçando os trabalhos durante esse período de chuvas intensas e mantendo os serviços essenciais, mas orientando todos os nossos trabalhadores para que tenham os cuidados necessários para evitar contaminação pelo novo coronavírus”, falou Samuca.