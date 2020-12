Ministro do TSE autoriza que Neto tome posse como prefeito de Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 10:08

Volta Redonda – O ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em uma decisão monocrática tomada no fim da noite de sexta-feira, dia 18, deferiu a candidatura de Antônio Francisco Neto (DEM). O ministro acolheu o pedido da defesa do candidato, que teve o registro negado na primeira instância e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), por ter tido contas reprovadas em mandatos anteriores quando estava à frente da prefeitura de Volta Redonda.

Em trecho de sua decisão o ministro declara que não houve conduta dolosa. “Sendo assim, não verifico, na hipótese, a presença de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que: (i) a abertura de créditos suplementares foi precedida de autorização legislativa; (ii) o Município efetivamente aplicou o limite mínimo de gastos na educação; (iii) os vícios apontados referem-se à irregularidades de natureza contábil pela divergência de metodologia utilizada que desconsiderou o trânsito de recursos por conta específica e (iv) as irregularidades que embasaram a desaprovação de contas já haviam sido consideradas, pela Corte de Contas Estadual, em exercícios anteriores, como insuficientes para a reprovação.”

Com esta decisão, Neto, oficialmente passa a ser considerado o prefeito eleito no pleito do dia 15 de novembro, com 85.673 votos, ou seja, 57,20% dos votos válidos. Neto deve ser diplomado na próxima semana e poderá assumir o mandato no dia 1º de janeiro de 2021.