Políticas Públicas de Prevenção do uso de cigarro, álcool e outras drogas em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 08:57

Volta Redonda - A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) divulgada o último mês pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revela que o consumo de álcool vem crescendo no Brasil, enquanto o de tabaco está diminuindo. Para o coordenador da CMPD (Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas) de Volta Redonda, o psicólogo Ricardo Vinícius da Cunha, o declínio do consumo do tabaco acontece devido o Brasil e a Turquia serem os dois únicos países, dentre as 171 nações que aderiram às medidas globais da Organização Mundial da Saúde (OMS), que implementaram ações governamentais de sucesso para a redução do consumo de tabaco.

“O resultado está no 7º Relatório da OMS sobre a Epidemia Mundial do Tabaco. Isso comprova que Políticas Públicas de Prevenção do uso de cigarro, álcool e outras drogas são efetivas. Em Volta Redonda, o governo municipal entendeu e autorizou a CMPD a implantar urgentemente essa política municipal”, explicou Ricardo.

A professora de Educação Física, Mônica Cândido, faz parte da equipe técnica da CMPD e conta que a coordenadoria tem a missão de articular e executar as ações integradas com as demais secretarias, além das instituições da sociedade civil por meio de programas e projetos com atuação em Prevenção Universal, Seletiva e Indicada.

Publicidade

“O compromisso com programas que fomentam projetos e campanhas de prevenção sistemática em todos os setores do município, principalmente nas comunidades, funciona como fator de proteção para a população”, afirma Mônica.

Em relação ao crescimento do uso de álcool apontado pela pesquisa nacional, a Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas informou que vem organizando em Volta Redonda a construção das Políticas Públicas de Prevenção do uso de álcool e de outras substâncias desde 2017, através da implantação de programas como Escola Preventiva, Educação Permanente e Comunidade Preventiva.

Publicidade

Entre os projetos executados pela CMPD está o 'Cuidando de Quem Cuida', que possibilita trazer cuidado para os servidores que atuam nos dispositivos públicos, visando o fortalecimento do autocuidado e aperfeiçoamento de práticas, condutas do seu cotidiano. Além de uma intervenção que colabora na educação familiar, propõe possibilidades de aperfeiçoamento no cuidado, visando o plano físico, psicológico e social de crianças e adolescentes.

Existe também o ‘Conectados com a Vida’ – uma oficina de educação em saúde, roda de conversa simples e direta para adolescentes, jovens e adultos, para que possam fazer escolhas mais saudáveis, retardar e ou evitar que o consumo de álcool e outras drogas tragam danos.

Publicidade

O Projeto De Prevenção nas UBSF’s busca trabalhar com as equipes das Unidades Básicas de Saúde da Família a demanda da rede de ensino municipal, através de atuação direta com os adolescentes e familiares. Promove-se a capacitação das equipes de saúde da família referente ao acolhimento, construção do Projeto Terapêutico Singular e, principalmente, o trabalho da grupalidade dentro dos serviços. Para isso, este projeto da CMPD atua intersetorialmente e diretamente com as secretarias de Saúde (SMS) e de Esporte e Lazer (Smel) para fortalecimento de um cuidado humanizado e integral dos casos.

O Núcleo de Prevenção ao uso de Álcool e outras Drogas por meio do Esporte (Nupe) é um projeto pioneiro que funciona dentro do programa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). O projeto de prevenção ao uso de álcool e outras drogas acontecerá nos núcleos (ginásios esportivos). São intervenções sistemáticas e diretas que oferecem possibilidades de ajuda na tomada de decisão destes adolescentes e crianças.

Publicidade

Já, o Projeto Paes (Prevenção com Arte, Educação e Saúde), realiza intervenções de prevenção universal específica para crianças e adolescentes, desenhadas especialmente para intervir o mais cedo possível, contribuindo para evitar ou atrasar o uso de álcool e outras drogas na fase da infância e adolescência.

A lista de projetos contempla ainda o de Capacitação. Acontece de forma itinerante, são presenciais e on-line, qualificando líderes comunitários, religiosos, membros de conselhos, profissionais da educação, da saúde, da assistência social, do esporte entre outros. Objetivo é coordenar e organizar programas, projetos, campanhas efetivas e sistemáticas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, nos diversos dispositivos da rede e da comunidade em geral.