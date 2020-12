Neto será diplomado nesta terça-feira, dia 22 Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 10:29

Volta Redonda – Após liminar do Ministro do TSE Alexandre de Moraes que garantiu sua posse, o prefeito eleito em Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, será diplomado nesta terça-feira, dia 22, às 15h, no Cartório da 131ª Zona Eleitoral.

De acordo com as informações da assessoria, Neto já confirmou os nomes para compor o secretariado do seu governo. Confira a lista atualizada:

Publicidade

Tetê Gonçalves para a Secretaria de Educação; Paulo César, o PC para o Saae; Jeronimo Telles para a Secretaria de Obras; Munir Francisco para Ação Comunitária; Anderson de Souza para secretaria de Cultura; Rafael Paiva para Comunicação; Edvaldo Silva para Empresa Processamento de Dados (EPD); Rose Vilela para Secretaria de Esportes; Miguel Arcanjo para o Meio Ambiente; Victor Hugo para Fundação Beatriz Gama; Almir de Souza Rodrigues para a Cohab (Companhia de Habitação); Maurício Monteiro como Subprefeito Retiro; Neuza Jordão para a Coordenadoria Antidrogas; Jadiel Teixeira para Administração do Zoológico; Milton Alves de Faria para Coordenação Policlínica da Cidadania; Suely Pinto para Coordenação Saúde Mental; Arleuse Salotto para Procuradoria Geral do Município e Conceição Souza para a Secretaria de Saúde.