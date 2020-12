Membros da equipe ambiental do MEP-VR visitam cooperativas de resíduos Divulgação/ MEP-VR

22/12/2020

Volta Redonda – Integrantes da equipe ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizaram nesta terça-feira, dia 22, uma visita às cooperativas de resíduos da cidade, Folha Verde e Cidade do Aço. A visita foi sugerida pelo jovem Fernando Bonfatti, voluntário na equipe e que estava presente na plenária socioambiental do Movimento, realizada no último dia 12.



As duas cooperativas estão instaladas na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac. Quatro membros da equipe participaram da atividade no esforço de evitar aglomeração devido à covid-19. A iniciativa foi valorizada pela coordenadora do coletivo Silvia Real.

O grupo foi recebido pela direção da cooperativa Folha Verde, a presidente Maria Fátima, os diretores Gildete Silva e o Euvado Santana. As representações da cooperativa não chegaram a tempo. Os diretores informaram que estão trabalhando em sistema de plantões devido à pandemia, e ainda, a falta de insumos.

“Não tem coleta seletiva na cidade, temos trabalhado com a matéria que a população traz até aqui”, explicou Fátima, a ‘Fatinha’.

O coletivo ligado ao MEP ouviu atentamente, as maiores necessidade dos trabalhadores que se movimentam no local, quando na ativa.

“Nosso maior problema aqui é falta de um banheiro e também resolver o problema de esgoto e água da chuva que inunda tudo”, relatou Gildete Silva, que fez questão de lembrar que a presença do grupo somava aos esforços de parceiros já presentes na cooperativa.

Ela citou Fórum Justiça, a DPE e DPU, o MPT, Projetos da UFF e a Equipe de Economia Solidária, “eles têm nos mantidos de pé”, declarou a diretora, também ligada à equipe ambiental do Movimento.

O idealizador da visita, Fernando ficou impressionado e desafiado diante da realidade.

“Penso que poderíamos somar junto aos parceiros das cooperativas e tentar agilizar a questão dos banheiros, vi que já tem até um projeto. Podemos somar e solicitar ao SAAE-Volta Redonda e a outros departamentos de infraestrutura da PMVR o saneamento necessário, e sair para uma ação prática para que tenham banheiros”, defendeu Fernando.

A ideia emergencial teve apoio dos diretores e dos participantes. A coordenação da equipe ambiental será informada da proposta e ver como agilizar.

“É importante que a coordenação agilize algo, vamos relatar para eles”, disse Rodrigo Beltrão, acadêmico da UFF, fato que foi apoiado por todos da equipe. Ao final num gesto de fraternidade os diretores recebem máscaras, balas e pirulitos.