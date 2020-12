Por O Dia

Publicado 22/12/2020 16:57 | Atualizado 22/12/2020 17:00

Volta Redonda – O prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e o vice, Sebastião Faria, foram diplomados na tarde desta terça-feira, dia 22, na sede do Cartório da 131ª Zona Eleitoral. Os diplomas foram entregues pelo juiz eleitoral, Marcelo Dias da Silva. Este será o quinto mandato de Neto como prefeito de Volta Redonda.



Neto venceu as eleições no primeiro turno, em 15 de novembro, com 57,20%, o que representou 85.763 votos. No total, eram 14 candidatos na disputa. O prefeito eleito, Antônio Francisco Neto, teve sua candidatura deferida pelo ministro Alexandre de Moraes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na noite de sexta-feira, dia 18. Com a decisão , o candidato foi diplomado e tomará posse no dia 1º de janeiro de 2021.