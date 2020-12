A Prefeitura de Volta Redonda sofreu o bloqueio de cerca de R$ 16 milhões das contas do município, nesta terça-feira, dia 22 Divulgação

Volta Redonda – O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro bloqueou cerca de R$ 16 milhões das contas da Prefeitura de Volta Redonda, nesta terça-feira, dia 22. A decisão da Justiça se refere ao pagamento de precatórios – que são dívidas antigas do município – que deixaram de ser pagas diante da pandemia da covid-19.

Segundo informações da Prefeitura de Volta Redonda, um email foi recebido pelo governo municipal da Coordenação de Conciliação de Receitas da Subsecretaria de Finanças do Estado, nesta terça-feira, dia 22, informando que o repasse dessa semana de ICMS, que corresponderia a R$ 7 milhões, foi transferido para a conta judicial informada pelo Tribunal de Justiça.

“Esta secretaria foi oficializada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo Ofício SEF.2020.000164, solicitando a efetivação de bloqueios no repasse constitucional do ICMS, a título do Município de Volta Redonda, no montante de R$ 15.937.630,25”, diz a Coordenação de Conciliação de Receitas do Estado.

A decisão foi proferida pelo juiz de Gestão de Precatórios, Afonso Henrique Ferreira Barbosa, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva destacou que o município irá recorrer da decisão.

“Essa decisão nos pegou de surpresa, tendo em vista o final do ano tão próximo e os compromissos financeiros que precisamos honrar. Achei desnecessário neste momento de pandemia da covid-19, a Justiça novamente bloquear nossas contas. Passamos quatro anos lutando contra dívidas e forças externas para garantir a manutenção de serviços públicos”, disse.

Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), a Prefeitura de Volta Redonda havia solicitado ao Tribunal de Justiça do Rio a suspensão do repasse dos precatórios tendo em vista a queda de arrecadação gerada pela pandemia da covid-19.

“Desde o início de nosso governo, estamos buscando pagar os precatórios. Tínhamos precatórios a serem pagos da década de 90. A queda de arrecadação atrapalhou a continuidade desses pagamentos. Tivemos uma queda de arrecadação de quase R$ 40 milhões”, disse o secretário de Fazenda, Fabiano Andrade.

De acordo com o secretário, através da Procuradoria Geral do Município, Volta Redonda vai buscar o desbloqueio das contas.

“Tínhamos uma programação financeira para pagar a segunda parcela do salário e o 13º salário. Vamos buscar o desbloqueio o quanto antes para poder realizar esses pagamentos”, acrescentou Fabiano.