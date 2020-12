Batida entre carro e moto na BR-393, em Volta Redonda Divulgação/PRF

Publicado 23/12/2020 14:49

Volta Redonda - Um acidente entre uma moto e um carro resultou na morte de um jovem, em Volta Redonda. A colisão aconteceu próximo ao bairro Jardim Amália II, no trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) na noite de terça-feira, dia 22.

A vítima foi identificada como Edson Junior e tinha 22 anos. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Edson não tinha habilitação.

Também segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, de 32 anos, sofreu ferimentos leves e não quis fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado para o mesmo hospital e depois para o Instituto Médico Legal, onde o legista confirmou o estado de embriaguez. O condutor do veículo foi preso em flagrante e irá responder por homicídio culposo.

A PRF informou ainda que o motorista estava com a carteira de habilitação vencida desde 2017 e que em 2014 foi preso por ter atropelado e matado um homem no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele também estaria dirigindo embriagado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP.