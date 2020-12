Força-tarefa realiza reunião para alinhar fiscalizações de medidas de combate à covid-19 em Volta Redonda Divulgação

Publicado 23/12/2020 17:48

Volta Redonda - Uma reunião entre integrantes da Prefeitura de Volta Redonda, Força-Tarefa de fiscalização, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Ministério Público do Estado do Rio, aconteceu nesta quarta-feira, dia 23, para alinhar as ações de fiscalizações de medidas de combate à covid-19.

Durante o encontro, o Ministério Público Estadual (MPRJ), frisou que bares, restaurantes e similares podem funcionar (até o fim da validade do decreto), até às 22 horas. Após este horário, o funcionamento pode ser apenas como delivery. O som ao vivo e mecânico (DJ) está liberado nesses estabelecimentos.

“Pedimos ajuda para que possamos fazer uma fiscalização mais abrangente. Estamos vendo o aumento dos casos e, mesmo com o protocolo de medicamento que faz diminuir a ocupação de leitos, precisamos seguir vigilantes. Agora nesse período, vamos fiscalizar locais públicos onde sempre acontecem aglomerações, como Colina, São João e outros”, disse o prefeito Samuca Silva.

O promotor do Ministério Público, Leonardo Kataoka, destacou a preocupação do MPRJ com o aumento de casos.

“Estamos vendo um aumento dos casos de coronavírus. Estamos com restrições brandas. Temos que continuar com as medidas de combate, para assim evitar mais restrições”, destacou o promotor. “Em nome do MP, queríamos agradecer a união de esforços e reconhecer o tratamento sério que o Município está tendo com essa pandemia”, disse.

Também na reunião ficou mantida a proibição de utilização de espaços públicos por bares e restaurantes, como a Praça da Colina. As lojas podem funcionar das 8h às 22 horas, com horário preferencial para idosos de 8 as 11 horas. O decreto segue em vigor até 26 de dezembro.