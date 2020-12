PM apreende 139 pinos de cocaína no Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Cidade do Aço Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 12:51

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem, no último domingo dia 27, em Volta Redonda. A ação policial aconteceu na Rua Frei Henrique Soares, Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Cidade do Aço.

De acordo com as informações repassadas pela PM, os policiais estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para o suspeito que ao ver a viatura tentou fugir. Com ele, os policiais encontraram 139 pinos de cocaína e R$20,00 em espécie.

Ainda segundo a polícia, o homem confessou fazer parte do tráfico de drogas local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, para onde o material apreendido e o homem foram levados.