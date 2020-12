Final de ano sem festa pública de réveillon, por conta da pandemia da covid-19 Divulgação

Publicado 31/12/2020 11:36

Volta Redonda - A festa de Réveillon está cancelada nesta virada de ano em Volta Redonda. Segundo o governo municipal, o objetivo do cancelamento do show da virada com queima de fogos, que aconteceu nos últimos três anos na Vila Santa Cecília, é evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do novo coronavírus.

Não existe na cidade um decreto específico para regulação de medidas de combate à pandemia, durante as festividades de Réveillon, mas as regras anteriormente estabelecidas continuam valendo: o uso obrigatório de máscaras, respeitar distanciamento social, evitar aglomerações, álcool em gel, entre outras.

O município de Volta Redonda está desde maio deste ano, em luto permanente por conta das mortes por covid-19. Conforme o último boletim divulgado na tarde de terça-feira, dia 29, a cidade tem 288 óbitos por conta do novo coronavírus.