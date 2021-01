Homem morre eletrocutado durante manutenção de ar-condicionado na Câmara de Volta Redonda Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 10:02

Volta Redonda - Um homem morreu eletrocutado enquanto fazia a manutenção em um ar-condicionado, na tarde de quinta-feira, dia 31, na Câmara Municipal de Volta Redonda. Ele foi identificado como Ramon Silva, de 30 anos.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima realizava o serviço junto com o pai, na área externa do prédio quando sofreu a descarga elétrica.

Ramon foi socorrido pelos bombeiros, mas teve várias paradas cardíacas a caminho do Hospital São João Batista. Ele morreu ao dar entrada na unidade médica.