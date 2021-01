Posse dos eleitos foi realizada nesta sexta-feira, dia 1º, na Câmara Municipal Divulgação

Publicado 01/01/2021 12:20

Volta Redonda - Na manhã desta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, o prefeito eleito, Antônio Francisco Neto (DEM) e seu vice Sebastião Faria de Souza (DEM) e os 21 vereadores eleitos.



A sessão foi transmitida online pela página da Câmara no Facebook. No primeiro momento foram empossados os vereadores eleitos para o mandato 2021-2024:



Cacau da Padaria (PMB)

Dr Rodrigo Furtado (PSC)

Edson Quinto (PL)

Fabio Buchecha (PSC)

Hálison Vitorino (PP)

Jari (PSB)

Jorginho Fuede (PSDB)

Luciano Mineirinho (PSD)

Betinho Albertassi (PSD)

Lela (PSC)

Nenem (DEM)

Novaes (PP)

Paulinho Ap (DEM)

Paulo Conrado (DC)

Renan Cury (Solidariedade)

Pastor Washington (Republicanos)

Rodrigo Nos do Povo (PL)

Sidney Dinho (Patriota)

Temponi (PTB)

Vair Duré (PSC)

Walmir Vitor (PT)

Na sequência, o Prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) e o vice, Sebastião Faria (DEM) tomaram posse e após um rápido discurso de Neto, os dois foram para o Palácio 17 de Julho, sede da Prefeitura.

Durante sua fala, Neto comentou a importância da união, e também do apoio, incluindo os vereadores, para enfrentar a situação financeira da cidade.



“Não temos direito de decepcionar a população de Volta Redonda. Principalmente aqueles que mais precisam da educação, saúde, aqueles mais humildes, mais necessitados. E uma promessa que eu e meu vice fizemos é de jamais decepcionar. Precisamos trabalhar juntos para salvar Volta Redonda. Precisamos mais do que nunca. O funcionalismo municipal espera isso da gente”, falou.



Ainda de acordo com Neto, um decreto será assinado ainda hoje, dia 1º, exonerando os cargos comissionados, contratados por RPA, com exceção da área da saúde.



“Estou demitindo hoje ou exonerando todos os cargos comissionados, RPAs, todos os contratados do município. Se não, não vamos conseguir administrar o município de Volta Redonda”, declarou.

Logo depois, aconteceu a eleição da mesa diretora da Câmara que definiu o vereador reeleito Nilton Alves de Faria do DEM, o Neném, como presidente da Casa neste ano de 2021. Já o primeiro vice-presidente será o vereador Edson Quinto, o segundo vice-presidente será o vereador Paulo Conrado, para primeiro-secretário foi escolhido o vereador Francisco Novaes e o 2º secretário será Sidney Dinho.