Clube dos Funcionários de Volta Redonda realizará durante o mês de Janeiro "peneiras" para selecionar novos atletas Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 10:59

Volta Redonda - Nos últimos anos as equipes de Basquete e Vôlei do CFCSN ganharam papel de destaque no cenário esportivo estadual e até nacional, disputando as principais competições de base, como Campeonatos Estaduais, Brasileiros Interclubes e até mesmo torneios internacionais e conquistando bons resultados contra equipes de maior investimento e renome.

Já visando a temporada de 2021, o Clube dos Funcionários de Volta Redonda realizará durante o mês de Janeiro “peneiras” para selecionar novos atletas que irão representar suas equipes de competição nas modalidades Voleibol e Basquetebol, tanto masculinas quanto femininas. A grande novidade fica por conta da volta das equipes de Vôlei Masculino e do Basquete Feminino.

Publicidade

As "peneiras" são oportunidades para que atletas que não são oriundos das escolinhas do Clube mostrem seu talento ou sua aptidão para o esporte e possam ser selecionado pelos técnicos das equipes que, identificando o potencial, saberão como desenvolvê-lo. Muitos atletas têm sido incorporados ao time alvi grená através desta prática.

Ainda segundo as informações do Clube dos Funcionários, eles não estão “procurando apenas atletas prontos, se o jovem ainda não pratica regularmente o esporte, mas gosta, tem boa altura, coordenação e outras características, pode ter uma excelente chance de ser descoberto”, disseram os técnicos de Vôlei e Basquete, Fabrício Carvalho e Daniel Muller.

Publicidade

Por conta da pandemia, a primeira etapa de seleção será virtual, com os interessados enviando aos técnicos, informações básicas a serem avaliadas até o dia 15/01. A inscrição para o vôlei, deverá ser feita pelo e-mail para

, a primeira etapa de seleção será virtual, com os interessados enviando aos técnicos, informações básicas a serem avaliadas até o dia 15/01. A inscrição para o vôlei, deverá ser feita pelo e-mail para [email protected] , já a inscrição para o basquete o e-mail é o seguinte: [email protected]

A partir desta avaliação, será feito contato a fim de marcar dia e horário para uma avaliação presencial, sem aglomerações. A 2º etapa do voleibol acontecerá entre os dias 18 e 21 de Janeiro, já a do Basquete acontecerá no dia 30 de janeiro.

Publicidade

Para o Voleibol podem participar: meninas nascidas nos anos entre 2004 e 2010. Meninos nascidos nos anos entre 2004 e 2008. Para o Basquetebol, meninas e meninos nascidos nos anos entre 2004 e 2010.