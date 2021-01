Polícia Civil realiza operação para desarticular tráfico de drogas nas cidades de Mendes e de Volta Redonda Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 05/01/2021 10:30

Volta Redonda – Na manhã desta terça-feira, dia 05, cerca de 30 policiais, entre civis, militares e agentes da CORE, com o uso de cães farejadores, participam da "operação Bela Vista" contra o tráfico de drogas em bairros de Volta Redonda e Mendes.



A ação foi deflagrada com o objetivo de identificar esconderijos de possíveis traficantes e confirmar se há ligação entre criminosos que atuam nas duas cidades. Segundo os investigadores, existem informações sobre o tráfico de drogas no bairro Bela Vista e um suposto envolvimento entre traficantes.



Para operação, ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram expedidos para identificar locais de esconderijos de entorpecente, oito endereços são de Mendes e dois de Volta Redonda.