Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) está desde o final de dezembro de 2020, mobilizando o setor empresarial para arrecadar dinheiro que será investido na ampliação de leitos para atendimento de pacientes com covid-19. As Volta Redonda - A(CDL-VR) está desde o final de dezembro de 2020, mobilizando o setor empresarial para arrecadar dinheiro que será investido na ampliação de leitos para atendimento de pacientes com covid-19. As obras de construção dos leitos são realizadas no campus da FOA/UNIFOA, anexo ao Hospital Munir Rafful, no bairro Retiro. A instituição de ensino também é apoiadora do projeto e mantém convênio com a prefeitura.

A partir de agora, a CDL-VR abriu um canal de contato para que qualquer empresa ou pessoa física que deseja contribuir possa entrar em contato e fazer a doação com o valor que puder disponibilizar. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3344-8050 ou pelo whatsapp: 98125-9369.

Segundo o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, qualquer valor é importante e será bem-vindo.

“Fizemos essa ação ligando para várias empresas e vimos como os empresários estavam preocupados com a situação e solícitos em ajudar e rapidamente conseguimos arrecadar R$ 200.000,00. Muitas empresas não podem doar R$ 10 mil, mas podem dar R$ 500,00, R$ 1 mil, ou seja, o valor que cabe no orçamento delas. Então achamos justo abrir esse canal para que cada uma ajude como puder. Qualquer quantia é bem-vinda pelo bem da nossa cidade. O importante é conseguir arrecadar o máximo possível, uma vez que o município não tem dinheiro para realizar essa obra emergencial e encontrou nessa parceria da iniciativa público-privada, uma oportunidade de atender com mais leitos”, afirmou o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

Ainda de acordo com Gilson, foi uma grata surpresa essa adesão espontânea. Segundo ele, um foi falando para o outro, pedindo ajuda, e com o apoio da imprensa divulgando a ação, da nossa divulgação nas redes sociais e no site, mais empresas quiseram participar e fizeram contato. Para a CDL-VR, isso mostra que as pessoas estão dispostas a fazer o bem, a ajudar a cidade e precisavam apenas de uma referência para isso.

“A nossa CDL se propôs a ser essa interlocutora, incentivando, conversando e capitaneando esse dinheiro que será repassado para essa obra”, afirmou.

Gilson também ressaltou que todo o dinheiro arrecadado será repassado para a ampliação do anexo do Hospital do Retiro, que tem parceria com a UniFoa, outra grande incentivadora desse projeto que é urgente neste momento da pandemia da covid-19.

“Sabemos da atual situação financeira do município, apresentada pelo prefeito Antônio Francisco Neto, que nos pediu esse apoio e se comprometeu a ampliar os leitos. Como empresários, cidadãos e a CDL como uma entidade que se preocupa com a qualidade de vida da população, estamos contribuindo para que possamos ter um atendimento melhor para esses pacientes que necessitam de um tratamento rápido e muitas vezes de internação em Unidades de Tratamento Intensivo. Ficamos felizes de ver tantas empresas interessadas em ajudar”, acrescentou.