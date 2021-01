Prefeito Neto e conselheiros da Abrasel Sul Fluminense Divulgação

Publicado 07/01/2021 09:19 | Atualizado 07/01/2021 09:20

Volta Redonda - Um grupo composto por Conselheiros da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel Sul Fluminense se reuniu com o Prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, no Palácio 17 de Julho, na tarde terça-feira, dia 06.

No encontro eles falaram sobre alguns pontos do Decreto 16.157, que estabelece medidas restritivas e de segurança no combate à covid-19 na cidade. Entre os assuntos, os conselheiros destacaram os horários de funcionamento, capacidade de público presente nos estabelecimentos, além de outros pontos referentes ao segmento.

Diante disto, os Conselheiros da Abrasel solicitaram ao prefeito que permitisse que os estabelecimentos do segmento de alimentação fora do lar comercializem bebidas alcoólicas e disponham de musica ao vivo até ás 23h59 e que as casas de festas possam realizar comemorações com até 30% da sua capacidade de público presente.

Segundo os Conselheiros da Abrasel, a solicitação foi atendida por Neto que também afirmou que o trabalho de fiscalização será intenso e que há um empenho do governo municipal para assegurar a saúde da população e também manter ativas as atividades comerciais na cidade.

Os Conselheiros da Abrasel agradeceram ao Prefeito de Volta Redonda por ouvir e atender as solicitações do setor, que eles fizeram.

“A reunião que tivemos com o Prefeito Neto foi muito produtiva, nós estamos satisfeitos com a forma atenciosa que ele nos recebeu, ouvindo e atendendo dentro das suas possibilidades as solicitações que fizemos. Somos sabedores que nem todas as nossas demandas podem ser atendidas, mas entendemos que estamos todos em um momento muito critico. O setor de alimentação fora do lar é um dos mais atingidos, fechando portas e perdendo empregos. Mas, estamos sensíveis ao momento de Pandemia. O Prefeito, assim como nós, ama esta cidade e se preocupa muito com a saúde da nossa gente e entende que o comércio e a cadeia produtiva de Volta Redonda que tanto sofreu nos últimos meses não pode ser mais afetado. Concordamos com ele que deve haver fiscalização intensa sim e que as empresas que não cumprirem o decreto tem que estar sujeitas as punições que lhe couberem”, afirmaram os integrantes da entidade.