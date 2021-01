Reapresentação do Voltaço será nesta segunda-feira, dia 11 Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 09:57 | Atualizado 09/01/2021 09:57

Volta Redonda - A preparação para a temporada 2021 do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) já tem data para começar. O elenco tricolor irá se apresentar nesta segunda-feira, dia 11, iniciando a pré-temporada para o Campeonato Carioca. Neste ano, além do Estadual, que tem início previsto para 27 de fevereiro, o Esquadrão de Aço também irá disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C.

“Os atletas tiveram um mês de férias e agora teremos 47 dias de preparação até a estreia no Estadual contra o Madureira. Vamos aproveitar para dar uma ênfase na preparação física, que sabemos que é um diferencial que as equipes de menor investimentos têm no início da competição, mas sempre buscando trabalhar a parte técnica e tática, para dar continuidade ao estilo de jogo que penso para a equipe, que comecei a implementar na reta final da Série C e que agora terei mais tempo para trabalhar”, destacou o técnico Neto Colucci.

Sobre o elenco para a próxima temporada, o Volta Redonda já começou a se movimentar. No domingo, dia 3, a diretoria tricolor anunciou a contratação do atacante Gabriel Silva, ex-Corinthians. Outro reforço confirmado é a permanência do meio-campo Hiroshi, que renovou o contrato com o Voltaço até o final do ano.

“Ao final da Série C, a comissão técnica e a diretoria se reuniram para começar a pensar o planejamento para 2021. Definimos a permanência de alguns atletas do atual elenco, como o Hiroshi e o Alef Manga, que já renovaram, e outros que devem permanecer, mas ainda falta alguns detalhes para firmar a renovação. Também traçamos algumas metas de contratações pontuais, como o Gabriel Silva que chega para reforçar o nosso sistema ofensivo. Além disso, o nosso planejamento deixa claro a importância da utilização dos pratas da casa, que foram muito bem na temporada passada, mostraram muita personalidade, qualidade e tenho certeza que irão ser cada vez mais protagonistas neste ano, mostrando a força do trabalho que vem sendo realizado nas nossas categorias de base”, afirmou o comandante tricolor.