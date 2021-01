SAAE-VR vai realizar neste domingo, dia 10, uma manutenção na Avenida Adalberto de Barros Nunes Divulgação

Publicado 09/01/2021 17:03

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Volta Redonda vai realizar neste domingo, dia 10, uma manutenção na Avenida Adalberto de Barros Nunes, próximo ao n°1.100.

Segundo a autarquia, o reparo deve ter duração de 6 horas e terá início às 08h, com previsão da normalização do abastecimento acontecer gradativamente no decorrer do restante de domingo, dia 10, e o começo da segunda-feira, dia 11.

Ainda de acordo com o Saae-VR, os bairros mais afetados serão: a parte alta do Belmonte, Vila Brasília, Vale Verde, Verde Vale, Belo Horizonte, Mariana Torres, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur.