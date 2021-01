Elenco do Voltaço se reapresentou nesta segunda-feira, dia 11 Divulgação/ VRFC

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) iniciou a temporada 2021 nesta segunda-feira, dia 11. Ao todo, 21 jogadores se apresentaram neste primeiro dia. Entre eles, o atacante Gabriel Silva, primeiro reforço do Voltaço para o Estadual, o meio-campo Hiroshi e o atacante Alef Manga, que tiveram os seus contratos renovados por um e dois anos, respectivamente.

“Dos 21 jogadores que se apresentaram hoje, temos 15 pratas da casa, o que ilustra o planejamento que estamos adotando para esta temporada, dando cada vez mais oportunidade aos atletas da nossa base. Estamos também em conversas adiantadas com alguns possíveis reforços e esperamos anunciá-los nos próximos dias, para que peguem a pré-temporada no início também. Já sobre os atletas que têm contrato com o Volta Redonda e que estão emprestados a outros clubes, como o Douglas Borges e Luiz Paulo, que estão no CRB-AL, e o Heitor, Oliveira e João Carlos, que estão no Mirassol-SP, estamos aguardando o retorno deles ao final dos respectivos campeonatos que estão disputando”, disse o gerente de futebol do Voltaço Wilson Leite.

Nesta primeira semana, a programação prevê a realização de exames médicos. O primeiro a ser feito foi para detectar a covid-19 nos jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube, seguindo o protocolo de segurança montado pelo Departamento Médico do clube. Os resultados dos testes ainda não foram divulgados pelo laboratório.

Já nos próximos dias, os atletas irão passar pelos exames fisioterápicos e cardíacos. Os treinamentos no campo devem ter início na quinta-feira, dia 14, após a realização de todos os exames. Confira a lista dos atletas que se apresentaram neste primeiro dia de atividade:



Goleiro: Vinícius Dias, Avelino e Adne;

Lateral-direito: Julinho e Valter;

Lateral-esquerdo: Marcinho;

Zagueiro: Luan Leite, Gabriel Pereira e Davison;

Meio-campo: Bruno Barra, Hiroshi, Gabriel Correia, Pedro Alves, Wallisson, Pedro Thomaz e Luciano Naninho;

Atacantes: Gabriel Silva, Alef Manga, Marcus Vinícius, Joarley e João Vitor.

O Voltaço tem estreia marcada no Campeonato Carioca deste ano, no dia 28 de fevereiro contra o Madureira, em casa.