Saae- VR vai fazer obra para solucionar problemas de rompimento de rede Geraldo Gonçalves/PMVR

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Volta Redonda irá realizar uma licitação de materiais e de mão de obra para realizar um assentamento de 4,5 quilômetros da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, na Beira-Rio. De acordo com a autarquia, a primeira parte do processo ficará pronta até o fim deste mês e a segunda etapa em seguida.



De acordo com o diretor-presidente do Saae, Paulo Cézar de Souza, o PC, a medida vai proporcionar uma solução definitiva aos constantes rompimentos da rede na Beira-Rio que afetam o fornecimento de água em vários bairros. Ainda segundo ele, o trabalho faz parte de um projeto de construção de uma nova rede de ferro de abastecimento de água.



“Além da falta de água generalizada, o rompimento das redes danificam a ciclovia e provocam o desmoronamento ao longo do Rio Paraíba do Sul. A nova rede será lançada ao longo da pista, sentido centro, próximo a ciclovia. Após a licitação dos materiais e da mão de obra, iremos fazer reuniões com os comerciantes da Beira-Rio para esclarecer o projeto”, esclareceu PC.



A Beira-Rio é uma área importante de lazer da cidade e concentra as redes adutoras de água que abastece grande parte do município. No último fim de semana, o serviço de manutenção na estação de tratamento do local afetou o abastecimento de água nos bairros Vila Brasília, Vale Verde, Belo Horizonte, Mariana Torres, Verde Vale, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur e a parte alta do Belmonte.