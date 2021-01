Prefeito Neto espera concluir pagamento dos salários de novembro nesta quinta, dia 14 Divulgação

Publicado 14/01/2021 09:15 | Atualizado 14/01/2021 09:51

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, confirmou que espera concluir nesta quinta, dia 14, os salários de novembro, que haviam sido parcelados pela administração anterior. De acordo com o prefeito, o dinheiro começou a cair na conta de todos os concursados e inativos, e a expectativa é que todos recebam ainda nesta quinta.

Segundo Neto, a partir de agora a busca de recursos será para quitar dezembro. O prefeito disse que a situação financeira ainda é muito delicada e prova disso foram os mais recentes bloqueios judiciais de verbas que chegaram à cidade.

"Tem pouco mais de dez dias úteis que assumimos o governo, quando encontramos novembro parcelado, dezembro e décimo terceiro sem pagar. Todo recurso que entra é bloqueado por ações judiciais que não foram de nossa responsabilidade. Entendemos as dificuldades, mas as pessoas têm de saber que estamos fazendo tudo o que é possível para amenizar esse caso", disse Neto.

Ainda conforme explicou o prefeito Neto, além de pagar os salários, o governo busca também obter recursos para arrumar os bairros e colocar a Saúde em ordem.

"As demandas estão em todas as áreas. Estamos priorizando o pagamento dos servidores, mas temos que cuidar dos bairros, da Saúde, estamos preparando a volta às aulas. Isso tudo sem dinheiro e devendo salários que não foram pagos no passado", explicou o prefeito.