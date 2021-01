Suspeito de tráfico com mandado de prisão é preso em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 09:43

Volta Redonda - Policiais da 93ª DP de Volta Redonda prenderam, na quarta-feira, dia 13, um suspeito acusado de tráfico de drogas. Contra ele havia um mandado de prisão por sentença condenatória, expedido pela Justiça, a pena de 5 anos de prisão em regime fechado.

Segundo as informações da Polícia Civil, o homem foi localizado pelos agentes em sua residência, situada na Avenida dos Açores, bairro Bom Jesus. No imóvel foram encontrados uma pistola calibre 9mm, municiada, com a numeração suprimida, em cima do guarda-roupas do quarto do autor, além de uma quantidade de drogas do tipo cocaína, acondicionada em diversos "pinos" plásticos de cor azul.

Ainda segundo a polícia, o suspeito contou em depoimento que integra uma facção criminosa e que a droga encontrada no guarda-roupas se destinava à revenda. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.