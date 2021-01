Por O Dia

Publicado 14/01/2021 11:57 | Atualizado 14/01/2021 11:58

Volta Redonda - Um caso de estupro foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) em Volta Redonda, na noite de quarta-feira, dia 13. De acordo com as informações da Polícia Militar, a jovem de 21 anos, sofreu a violência sexual, na Rua Crispim Assis Pereira, no bairro São Geraldo. Segundo a polícia, a vítima que é portadora de deficiência, foi deixada sozinha pela irmã, na Avenida Amaral Peixoto.



De acordo com a mãe da jovem, a filha foi abordada por um homem e levada para a casa dele, onde o ato aconteceu. Durante o depoimento aos agentes, a vítima disse que o agressor a beijou e tentou tirar sua roupa, mas que não houve ato sexual. Conforme informação da polícia, a mãe da jovem ao chegar ao local do crime, tentou segurar o agressor, mas ele conseguiu fugir.



A vítima passou por exame de corpo de delito, onde ficou comprovado que a violência sexual foi consumada. A jovem foi levada para o Hospital São João Batista e passou por exames. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Mulher como estupro de vulnerável.