Prefeitura reforça trabalhos para evitar transtornos causados por alagamentos

Publicado 14/01/2021 12:17

Volta Redonda - Funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) retiraram uma rede de drenagem da água pluvial, que passava por dentro de um terreno particular, e a reconstruíram em uma servidão, próximo à Rua Faizão, no bairro Roma. O serviço faz parte dos trabalhos realizados para evitar os transtornos causados por alagamentos, provocados principalmente pelas chuvas, típicas nesta época do ano.

Segundo a SMI, além da limpeza urbana e o desentupimento de bueiros, as equipes têm se ocupado para construção e recuperação dos sistemas de escoamento de água.

Na Rodovia dos Metalúrgicos, o trabalho consistiu na desobstrução e abertura de três bocas de lobo próximo ao Hospital da Unimed. A responsável pelos serviços, Poliana Aparecida Moreira Gama, explicou que as medidas visam evitar os transtornos causados pelos alagamentos e até mesmo prezar pela segurança de motoristas e moradores dos locais.

“Na Rodovia dos Metalúrgicos, por exemplo, pela falta de escoamento de água, o local chegava a reter água, impedindo a passagem de veículos. E sabemos que o trecho é uma das entradas e saídas da cidade, próximo a um hospital, então foi preciso realizar este trabalho”, disse Poliana.