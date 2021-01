Ação da PM e GMVR resulta em nove autuações de condutores e ainda na apreensão de duas motocicletas Divulgação/GMVR

Publicado 14/01/2021 15:34 | Atualizado 14/01/2021 15:39

Volta Redonda - Uma operação conjunta entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Militar teve início na cidade, resultando em nove autuações de condutores e ainda realizando a apreensão de duas motocicletas que foram removidas ao depósito público. Na tarde de quarta-feira, dia 13, os agentes fiscalizaram os veículos com modificações no escapamento, popularmente conhecidas por serem barulhentas.

A ação teve o objetivo de coibir motociclistas que estejam em situação irregular ou forem flagrados cometendo alguma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O comandante da GMVR, João Batista dos Reis, destacou que a atividade foi motivada pela denúncia de moradores, que além de reclamarem da poluição sonora, relatam a prática de manobras perigosas por esses condutores em situação irregular.



“Geralmente quando nós encontramos essas situações de irregularidade, ela não vem sozinha. Às vezes o condutor não tem habilitação, não tem a documentação do veículo, os sinais de identificação desse veículo estão adulterados; inclusive podendo ser utilizados em crimes. Então o nosso trabalho é de coibir situações irregulares que possam culminar com a prática de crimes e também no sentido da segurança no trânsito, já que por não possuírem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), essas pessoas acabam colocando em risco a integridade física delas e dos outros”, afirmou Batista, frisando que os condutores flagrados com alterações no escapamento de suas motocicletas poderão também responder por perturbação de sossego público.

A adulteração proposital na descarga ou no silenciador do motor é considerada infração grave de trânsito pelo CTB, com multa no valor de R$ 195,23 e a perda de cinco pontos na carteira, além da remoção do veículo para regularização. Na operação desta quarta-feira, os condutores flagrados com seus veículos adulterados foram autuados também por manobras perigosas e falta de uso de capacete. A adulteração proposital na descarga ou no silenciador do motor é considerada infração grave de trânsito pelo CTB, com multa no valor de R$ 195,23 e a perda de cinco pontos na carteira, além da remoção do veículo para regularização. Na operação desta quarta-feira, os condutores flagrados com seus veículos adulterados foram autuados também por manobras perigosas e falta de uso de capacete.

O comandante da GMVR, João Batista dos Reis agradeceu a parceria com a Polícia Militar, através do Comando do 28º BPM.

“Agradeço a comandante do 28º BPM, tenente-coronel Andréia, e seus militares por nos ajudarem nesta operação. É importante que as forças de segurança da cidade estejam em sintonia e isso acontece em Volta Redonda. É uma cooperação mútua”, celebrou o comandante da GMVR.