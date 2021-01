Por O Dia

Publicado 14/01/2021 19:33

Volta Redonda - As aulas na rede municipal de ensino de Volta Redonda serão retomadas no dia 03 de fevereiro com ensino remoto. Segundo informou a assessoria, nesta sexta-feira, dia 15, o governo municipal irá divulgar qual plataforma será utilizada.



Também segundo a Prefeitura, no primeiro momento, o retorno acontecerá online, mas a Secretaria Municipal de Educação (SME) irá acompanhar a curva de contaminação da covid-19 para avaliar a situação e definir as próximas diretrizes. Ainda de acordo com as informações da SME, a intenção é decidir o momento seguro de iniciar o ensino híbrido até voltar ao presencial.



Rede particular



Já as escolas particulares foram autorizadas a retornarem com as aulas presencias, de forma gradual, a partir de 03 de fevereiro. Porém, deverão seguir todos os cuidados previstos no combate ao novo coronavírus, como: uso de máscara, distanciamento dentro das salas de aula, aferição de temperatura e higienização. Na próxima semana, a prefeitura de Volta Redonda deverá divulgar um decreto para regulamentar esta decisão.