Publicado 14/01/2021 19:57

Volta Redonda – O vereador De Volta Redonda, Rodrigo Furtado se reuniu com a secretária municipal de Educação, Terezinha Gonçalves, a Tetê. Na reunião, os dois trataram de temas importantes como volta às aulas, fim do Ensino Médio na FEVRE e a suspensão do concurso público. Durante o encontro a secretária revelou ao vereador que o prefeito Antônio Francisco Neto já autorizou a convocação dos professores concursados que haviam sido dispensados por falta, segundo a prefeitura, de verba para pagá-los.

“Mas será feito de forma gradual. De acordo com as necessidades das escolas, afinal ainda estão de férias e, portanto, não precisa chamar todos de uma vez. Desta forma é possível organizar as contas públicas.

Contudo, no fim das contas, podemos comemorar porque esses professores estavam desesperados, pois tinham feito planos contando com o concurso. Além disso, o município também sairá ganhando, pois os alunos terão seus professores de volta”, anunciou Rodrigo Furtado.

Também no encontro com o vereador, Tetê explicou sobre o fim do Ensino Médio na FEVRE. A secretária disse que o município segue, desta forma, a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e ainda poderá melhorar a qualidade do ensino ofertado nas unidades da Fundação.

“De acordo com a LDBEN, o município é obrigado a ofertar a Ensino Fundamental podendo, caso tenha recursos, ofertar o Ensino Médio. Conforme disse a secretária e o próprio prefeito em entrevistas à imprensa, Volta Redonda está em sérias dificuldades financeiras. Diante disso, encerrar o Ensino Médio Na FEVRE pode beneficiar as contas públicas, pois haverá economia e, além disso, ampliar o número de matrículas para alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental (sexto ao nono ano). Não é uma notícia que alguém gostaria de dar, mas, no fim das contas, poderá ser benéfico para o município”, resumiu Rodrigo.

O vereador também se encontrou com outros secretários e presidentes de autarquia como, por exemplo, Jerônimo Teles (obras), Paulo César, o PC (Saae), Paulo Barenco (Transportes) e até com Rose Vilela (esporte). Segundo Furtado, o objetivo é garantir através do trabalho parlamentar que as políticas públicas de enfrentamento à pandemia e que visem o desenvolvimento econômico de Volta Redonda, duas de suas principais plataformas de campanha, sejam elaboradas e efetivadas pelo Poder Público.