Médico pediatra e professor de biologia no MEP-VR, Miguel Tepedino Neto Divulgação/ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 09:53

Volta Redonda - Os professores do ‘Pré-vestibular Cidadão’ do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) têm feito contato permanente, nos últimos dias, com cerca de 30 alunos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tendo em vista a situação de insegurança que ronda todo o processo.

O médico pediatra e professor de biologia no MEP, Miguel Tepedino Neto, encaminhou algumas orientações práticas para os estudantes, com vista a reduzir os riscos de contágio com coronavírus para quem fará o exame. As recomendações são as seguintes:

1.Manter-se bem hidratado. Ingerir bastante líquido, principalmente suco de frutas natural, em especial no dia anterior.

2.Dormir cedo, pois noite mal dormida reduz a imunidade.

3.Estar no local da prova no horário estipulado pelos organizadores e evitar aglomerações nas entradas dos locais de provas.

4.Lembrar: ansiedade em excesso também produz queda na imunidade.

5.Usar máscara adequada. Se ficar úmida deve ser trocada, de 3 em 3 horas, por isso, levar algumas reservas, descartando a usada em um saco plástico; só manusear a máscara pelo elástico; evitar tocar na região do nariz e dos olhos.

6.Atente: a boca e nariz devem estar sempre cobertos.

7.Levar frasquinho transparente de álcool gel para ser usado, também, antes da troca das máscaras.

8.Certifique-se da distância de 1,5 metro de outras pessoas na sala.

9.Levar canetas de casa. Se pegar emprestada deve ser esterilizada com álcool 70%.

10.Após o término da prova higienizar as mãos com álcool gel.

11.Ao chegar a casa (ir direto assim que terminar a prova) trocar a roupa e banhar-se bem, antes do contato com familiares e amigos.

12.A roupa utilizada deve ser colocada em saco plástico e encaminhada para lavagem.



O médico finalizou dizendo que “Tomando todos os cuidados preconizados, você estará minimizando o risco de adquirir e transmitir a covid-19. Desejo-lhes uma excelente prova. Abraços,” disse o médico.

A aluna no MEP, Driely Lopes também deixou um recado encorajando os colegas. “Tentando passar uma energia positiva para vocês. Sei que nessa pandemia está difícil. A gente deve aproveitar esta oportunidade. Tomar as devidas precauções. Um abraço e bom Enem para todos. Que vocês consigam concluir e fazer uma faculdade boa porque eu sei que são capazes”, falou a aluna.