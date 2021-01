Plano de contingenciamento para atuação em desastres naturais é reativado em Volta Redonda Geraldo Gonçalves

Publicado 15/01/2021 10:14

Volta Redonda - O Plano Municipal de Contingenciamento de Volta Redonda, que define estratégias de antecipação, prevenção, mobilização e atuação de secretarias e autarquias do governo, no caso de desastres naturais na cidade foi reativado. A decisão aconteceu na quinta-feira, dia 14, em uma reunião na sede da Defesa Civil de Volta Redonda, na Ilha São João. O encontro serviu também para atualização do plano, aprovado por decreto do prefeito Antônio Francisco Neto ainda em 2010.

O coordenador municipal da Defesa Civil, Rubens Siqueira, disse que é muito importante manter o plano de contingenciamento atualizado, visto que problemas como alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos não escolhem hora para acontecer.

“Nós precisamos estar preparados e o plano é para isso. Queremos responder questões como: ‘O que fazer? ’ ‘Como fazer? ’ e ‘De que forma fazer? ’; verificar quais são os recursos disponíveis em cada setor da prefeitura, para que num momento de adversidade, principalmente à noite, de madrugada ou finais de semana, o plano possa ser executado e a resposta dada o mais rápido possível”, falou Siqueira.

Ainda segundo o coordenador da Defesa Civil, além de identificar as equipes que estarão empenhadas nos plantões, com telefones para comunicação e treinamentos específicos, o plano estabelece o que cada setor e órgão podem contribuir com recursos. Por exemplo, caso alguma família fique desabrigada e necessite de auxílio moradia, para onde essas pessoas podem ser levadas.

“As chuvas ocorrem até março, então nós temos mais três meses em estado de alerta, que vai até dia 31 daquele mês, mas que pode ser estendido, dependendo da situação”, adiantou.

Participam do Plano Municipal de Contingenciamento, as secretarias: de Ação Comunitária (Smac), Infraestrutura (SMI), além do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), Deip (Departamento de Energia e Iluminação Pública), Suser (Superintendência de Serviços Rodoviários), Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e Guarda Municipal.