Dados covid-19, desta sexta-feira, dia 15, em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 18:26 | Atualizado 15/01/2021 18:26

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda atualizou os dados sobre o novo coronavírus no município. Mais duas mortes foram registradas e cidade chega a 336. As informações foram atualizadas nesta sexta-feira, dia 15, pela Prefeitura.



Ainda de acordo com o boletim, os casos confirmados da covid-19 são 15.243 e os notificados como suspeitos 40.489. Os curados da doença são 12.670 e 15.540 exames deram negativo.



Em tratamento, existem 3.358 pessoas, sendo 3.263 em isolamento domiciliar. Sobre as internações, 69 pessoas estão na enfermaria e 26 na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).