Ação da PM no bairro Cidade do Aço apreende revólver e réplica de pistola Divulgação/PM

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 09:57 | Atualizado 16/01/2021 09:59

Volta Redonda - Durante patrulhamento, agentes do 28º BPM prenderam dois homens, ambos de 25 anos, na última sexta-feira, dia 15, na Rua Frei Henrique Soares, no bairro Cidade do Aço, em Volta Redonda. A ação aconteceu dentro do Condomínio Minha Casa Minha Vida.

Os policias encontraram junto com os suspeitos, um revólver calibre 38, com a numeração raspada, um simulacro de pistola e ainda 4 munições calibre 38. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª, para onde os homens e o material apreendido foram levados.

Segundo a PM, um dos homens, o que estava com o revólver ficou preso e o segundo suspeito que estava com simulacro foi ouvido e logo após liberado.