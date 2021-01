O Policial militar, Marcelo dos Santos Araújo morre em decorrência da covid-19, em Volta Redonda Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 10:36 | Atualizado 16/01/2021 10:41

Volta Redonda - Morreu no final da tarde de sexta-feira, dia 15, o Policial Militar do 28° BPM (Batalhão de Polícia Militar), Marcelo dos Santos Araújo, de 52 anos. Ele estava internado por conta da covid-19, no Hospital Regional Zilda Arns.

O Deputado Federal Delegado Antônio Furtado lamentou a morte do amigo, “Hoje é um daqueles dias que deixarei a lembrança dos acontecimentos bons me libertar da tristeza, pois é assim que quero lembrar de um policial que o tempo e a convivência transformou num amigo, Marcelo dos Santos Araújo. Sempre pronto a dar atenção às pessoas, com um sorriso farto e cheio de alegria de viver. O Tchelo, como alguns o chamavam, fez muitos amigos, pois era muito fácil de gostar. É assim que irei me lembrar dele. Infelizmente hoje ele partiu, vítima da covid. Deixo aqui meus sentimentos para sua família, à toda Polícia Militar também, sua corporação e reforço que todos nós estamos juntos nesse momento de perda”.

O sepultamento será no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, neste sábado, dia 16, às 11h30. Não haverá velório.