Publicado 16/01/2021 12:01

Volta Redonda - A primeira semana da pré-temporada do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) foi divida entre exames médicos e treinamentos físicos. Além do teste para detectar a covid-19, realizado na reapresentação, os atletas fizeram também exames fisioterápicos e cardiológicos.

Com tudo certo nos exames, os jogadores foram para o campo nessa sexta-feira, dia 15. No CT Oscar Cardoso, o preparador físico Paulo Fagundes comandou um treinamento físico.

“Após a realização dos exames médicos, estamos dando início ao trabalho físico com os atletas. Nestas duas primeiras semanas vamos dar ênfase a parte aeróbica, juntamente com um trabalho de força com o preparador Fernando, para que na terceira já possamos iniciar um trabalho com mais intensidade e velocidade”, explicou o preparador físico do Voltaço.

Neste ano, o Campeonato Carioca será disputado por pontos corridos. Por isso, Paulo Fagundes destaca ainda mais a importância de uma pré-temporada bem feita.

“Com o novo formato de disputa, teremos 11 jogos diretos, diferente do ano passado que tínhamos uma pausa entre um turno e outro. Então precisamos nos preparar bem, trabalhar bastante nesta pré-temporada para que possamos jogar todas as partidas com a mesma intensidade”, disse.