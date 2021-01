Material apreendido pela PM no bairro São Carlos, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Publicado 17/01/2021 10:56 | Atualizado 17/01/2021 10:58

Volta Redonda - A Polícia Militar prendeu um jovem, de 21 anos, na última sexta-feira, dia 15, em Volta Redonda. Com ele, os agentes encontram 10 pinos de cocaína, 01 porção de maconha e 55 trouxinhas de maconha.

De acordo com a PM, após terem conhecimento de um vídeo circulando em redes sociais sobre uma possível invasão de uma facção do São Carlos, no bairro Eucaliptal, os agentes percorreram a localidade.

Ainda segundo a PM, a equipe também foi verificar uma denúncia de que existiam dois suspeitos realizando tráfico de drogas no local. Um cerco foi montado pelos policiais, onde o jovem foi preso e outro conseguiu fugir.

O material apreendido e o homem foram levados para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde o caso foi registrado.