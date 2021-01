Prefeitura de Volta Redonda já notificou neste ano, 35 estabelecimentos Secom/PMVR

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 12:19

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda já notificou 35 estabelecimentos, sendo oito no último fim de semana, por descumprirem regras estabelecidas através do decreto Nº 16.517, de combate à covid-19, em vigor desde o dia 06 de janeiro. As ações envolvem secretarias e autarquias.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal (GMVR), João Batista dos Reis, no último fim de semana, os agentes realizaram ações no período noturno, em atendimento a denúncias recebidas pela prefeitura. Segundo ele, oito estabelecimentos foram notificados por não cumprimento o decreto.

“Além da aglomeração, foram identificadas diversos veículos em estacionamento irregular, e alguns bares utilizando calçadas e via pública para colocar mesas e cadeiras”, explicou Batista.

Segundo a diretora do departamento de Fiscalização de Atividades Econômicas, da secretaria de Fazenda (SMF), Elisângela Almeida, dos oito estabelecimentos notificados, três são reincidentes e podem ser interditados.

“Neste primeiro período, estamos orientando os proprietários e iremos nos reunir com os órgãos fiscalizadores do município. Com o resultado das ações e operações realizadas, vamos definir os próximos procedimentos”, afirmou Elisângela.

No sábado e no domingo, equipes da Guarda Municipal e da secretaria de Fazenda percorreram as feiras livres do Aterrado e da Vila Santa Cecília. Elisângela informou que os feirantes estão respeitando as resoluções do decreto, como o horário de desmontagem das barracas e não vender bebida alcoólica.

As fiscalizações do fim de semana aconteceram nos bairros Retiro, Aterrado, São Geraldo, Eucaliptal, Colina, Santo Agostinho e Vila Santa Cecília.

Em caso de dúvidas, os responsáveis pelos estabelecimentos devem entrar em contato com o setor de fiscalização, que funciona no térreo da prefeitura (Guichês 05 e 06) ou pelo telefone: (24)3345-4444. O número para denúncias de irregularidades é o 156.