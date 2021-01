Volta Redonda irá receber 3.900 doses da vacina Divulgação/SES

Volta Redonda - O município de Volta Redonda vai receber no primeiro lote da vacina, 3.900 doses da Coronavac, de acordo com o planejamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). A distribuição para vacinação ocorrerá da seguinte maneira: 1.686 para trabalhadores da saúde, 165 para pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e 12 para pessoas com deficiência institucionalizadas.

A Prefeitura de Volta Redonda se reuniu na manhã desta segunda-feira, dia 18, com representantes da Secretaria Estadual de Saúde para traçar as ações do Programa Municipal de Imunização contra a covid-19. Segundo o governo municipal, a vacinação terá início ainda nesta semana.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, outra reunião será realizada nesta segunda-feira, dia 18, no período da tarde, com representantes do Ministério da Saúde, para tratar sobre as diretrizes e orientações aos profissionais de saúde.