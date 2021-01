Nível do Rio Paraíba ainda está acima do normal, em Volta Redonda José Maria da Silva

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:31

Volta Redonda - A Defesa Civil de Volta Redonda informou que o nível do Rio Paraíba do Sul baixou 67 centímetros em relação à última medição divulgada na sexta-feira, dia 15, quando estava 2,46 metros acima do normal.

De acordo com o órgão, o estado de 'alerta máximo' continua porque ele entra em vigor sempre que o nível fica acima de 1 metro. Ainda segundo as informações da Defesa Civil, nesta segunda-feira, dia 18, o nível do rio está 1,79 metro acima do esperado.