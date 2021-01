Volta Redonda recebe primeiro lote da vacina contra covid-19 Divulgação/ PMVR

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 09:10 | Atualizado 19/01/2021 09:17

Volta Redonda - Na manhã desta terça-feira, dia 19, um helicóptero chegou a Volta Redonda trazendo o primeiro lote com as 1.863 doses da vacina contra a covid-19. A aeronave pousou no campo do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), no bairro Voldac.

Segundo a prefeitura, as doses da vacina ficarão armazenadas em uma câmara na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Aterrado. Ainda de acordo com o planejamento do governo municipal, a vacinação terá início nesta quarta-feira, dia 20, às 9 horas.

A SMS informou que já foram enviados ofícios aos hospitais e unidades de saúde, para que informem o número de profissionais que está na linha de frente no atendimento a covid-19. As pessoas vacinadas receberão a segunda dose dentro do prazo técnico previsto que é entre o 14° ao 28° dia após a primeira dose.